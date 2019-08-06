https://static.news.ru/photo/afcf3e4a-b845-11e9-b7ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) составили прогноз относительно новых санкций США против России по делу Скрипалей и оценили степень влияния на суверенный рейтинг России, который сейчас находится на инвестиционном уровне BBB-.

Второй раунд санкций США против России не окажет непосредственного влияния на оценку S&P Global Ratings кредитоспособности РФ. Однако, риск ужесточения санкций сохраняется, — говорится в сообщении агентства.

S&P в июле подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом, то есть санкции могут быть направлены на первичный рынок суверенного долга, отдельные компании или не имеющие системной значимости финансовые институты.

2 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Новый пакет санкций, предложенный конгрессменами Майклом Макколом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, является реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

В Госдуме оценили ущерб от новых санкций по делу Скрипалей, отметив, что эти меры незначительно отразятся на российской экономике, так как Россия — большая, самодостаточная страна, и, помимо Америки, есть множество других торгово-экономических партнёров и в Азии, и на Ближнем Востоке. Второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу 19 августа. Ограничения касаются госдолга и предоставления кредитов РФ международными организациями, писал News.ru.