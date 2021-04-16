Аналитики оценили рейтинг России как устойчивый к санкциям США

https://static.news.ru/photo/cc30952e-9f85-11eb-93ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США, такие сaнкционные риски уже заложены в уровень рейтинга. Об этом заявили аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

Рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом устойчив к новым введённым санкциям США. Санкции соотносятся с нашим мнением о том, что cанкционные риски останутся высокими при администрации [президента США Джо] Бaйдена. Это уже заложено в суверенном рейтинге России, — цитирует сообщение РИА Новости.

Аналитики добавили, что новые санкции США не могут подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России и помешать обслуживанию долга. Они также отметили низкий уровень дефицита бюджета, стабильность финансового сектора и существенный объём международных резервов, которые поддерживают устойчивость экономики на фоне санкций.

С другой стороны, санкции могут повлиять на настроения инвесторов. Также под угрозой может оказаться экономическая политика властей России.

Как писал NEWS.ru, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко на вебинаре Fitch по рынку нефтегаза, признал, что решение о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, принятое Россией в мае 2020 года, оказалось выигрышным.

Выгоду от сделки, по его словам, также получило население страны, так как поспособствовало стабилизации курса рубля. Он признал, что девальвация произошла, однако «она была бы более существенной, если бы сделки не было».