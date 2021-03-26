Аналитики оценили потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала

https://static.news.ru/photo/4324c6b6-8e72-11eb-8e28-96000091f725_660.jpg Фото: -/dpa/Global Look Press

Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить $230 млрд. Таковы данные отчёта аналитиков одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz.

Страховщики напоминают, что Суэцкий канал — это «ворота» при перевозке грузов между Европой и Азией. Только в 2019 году он принял более 19 тысяч судов или 1,25 млрд тонн грузов, приводят данные из заявления страховщиков «Ведомости».

Это, в свою очередь, составляет порядка 13% мировой торговли, так что любая блокировка канала окажет на неё значительное влияние. Блокировка канала станет причиной сбоев в цепочке поставок товаров в разные страны. И головой показатель роста мировой торговли будет еженедельно падать на 0,2–0,4 п. п., что за год составит примерно 1,4 п. п. Еженедельные потери в денежном выражения составят $6–10 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США предложили Египту помощь в разрешении ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал танкером.На данный момент Вашингтон проводит консультации с Каиром, чтобы выработать оптимальный способ решения проблемы.