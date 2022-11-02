Аналитики оценили кредитную зависимость российского бизнеса Аналитики FinExpertiza: российский бизнес снизил кредитную зависимость до девятилетнего минимума

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Российский бизнес снизил кредитную зависимость на фоне роста ставок до девятилетнего минимума, сообщает EADaily. По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, доля заемных средств среди активов российских предприятий в конце первого полугодия 2022 года упала до 46,9%. Наименее зависимыми от кредитов считаются Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская, Вологодская и Астраханская область — там доля собственных средств у предприятий составляет не менее 70%.

Доля заемных средств в структуре активов российских крупных и средних предприятий в конце первого полугодия 2022 года опустилась до 46,9% (доля собственных средств выросла до 53,1% соответственно). Кредитная зависимость бизнеса сократилась до рекордно низкого значения как минимум за последние 9 лет на фоне резкого роста ставок, — сообщили эксперты.

По данным аналитической службы, наиболее зависимыми от внешнего финансирования регионами являются Ингушетия, Чувашия, Дагестан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. В этих регионах наблюдается дефицит собственных средств.

Задолженность по кредитам в России (за исключением ипотеки), как сообщалось ранее, с начала года выросла на 12% — до 986 млрд рублей. При этом доля проблемных кредитов уже приближается к 8% всех выданных банками, заявили коллекторы.