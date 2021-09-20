Аналитики объявили о росте задолженностей по кредитам россиян

Специалисты БКИ объявили о росте просроченных задолженностей по кредитам среди россиян. Такая тенденция наблюдается как в потребительских займах, так и картах и автокредитах, сообщает «Коммерсант».

Пока рост просрочки не превышает 1%, но из-за уязвимого финансового положения россиян ситуация может затянуться. Согласно данным аналитиков, количество просроченных ссуд в сфере кредитов наличными увеличилось до 4,27 млн рублей, на 0,4%, а их сумма превысила 546,5 млрд рублей.

В сегменте кредитных карт количественный рост просрочки составил 0,6% и достиг 2,62 миллиона ссуд общей суммой почти 156,2 миллиарда рублей. Почти на 0,1% выросло число просроченных автокредитов — до 108,8 тысячи, — приводит издание данные БКИ.

Количество просроченных автокредитов с начала года выросло на 3%, кредитных карт — на 8,5%. На сегодня к просроченным относятся более 7 млн ссуд, из которых 60% приходятся на потребительское кредитование. Самый большой риск просрочки наблюдается у потребителей с низкими доходами, на них приходится 30% задолженностей.

При этом социальные выплаты, которые получили заёмщики, позволили лишь удержать ситуацию на текущем уровне в ближайшее время. Предполагается, что количество просроченных задолженностей будет расти. Агрессивных темпов можно будет избежать благодаря ужесточению резервов.

Ранее глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила о намерении ограничить выдачу кредитов россиянам банками как только соответствующий законопроект вступит в силу с одобрения Госдумы. При этом она пояснила, что «коллеги в правительстве» сомневаются в необходимости подобных мер.