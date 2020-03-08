Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Прогнозировать, когда цены на нефть начнут укрепляться, преждевременно. Прежде всего потому, что «падение очень серьёзное», заявила замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она отметила, что текущая цена намного ниже той, при которой «балансируется бюджет».

Какое-то время мы будем жить при более низком уровне цен на нефть, чем ожидалось. Соответственно, рубль будет дешевле и по отношению к доллару, и по отношению к евро, — цитирует Мильчакову RT.

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

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