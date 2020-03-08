https://static.news.ru/photo/657c3f6a-61f9-11ea-982b-fa163e074e61_660.jpgФото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Прогнозировать, когда цены на нефть начнут укрепляться, преждевременно. Прежде всего потому, что «падение очень серьёзное», заявила замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Она отметила, что текущая цена намного ниже той, при которой «балансируется бюджет».
Какое-то время мы будем жить при более низком уровне цен на нефть, чем ожидалось. Соответственно, рубль будет дешевле и по отношению к доллару, и по отношению к евро, — цитирует Мильчакову RT.
Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.