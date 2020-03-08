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Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

На праздниках, когда Московская биржа не работает, обычно предлагают более широкий спред (разницу между курсом покупки и продажи), считает финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский. По его словам, лучше дождаться...