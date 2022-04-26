Аналитики назвали сроки восстановления российской экономики Аналитики предсказали России восстановление экономики в течение 10 лет

России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций, пишет РБК со ссылкой на прогноз аналитиков S&P Global Market Intelligence. По их мнению, Украине для этого понадобится пять лет.

По данным прогноза, падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, а к 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%. Рост ожидается в России только в 2024 году и составит 1,6%. Инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5%, к 2026 году она сократится до 4,6%. ВВП Украины в нынешнем году сократится на 45,7%.

Отмечается, что падение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией. Другим странам региона, скорее всего, удастся избежать рецессии, однако растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения всё же ослабят рост экономики.

Ранее сообщалось, что медианный прогноз аналитиков по инфляции на текущий год повысился на два процентных пункта — до 22%. При этом специалисты изменили и прогноз на 2023 и 2024 годы. В первом случае он понижен на 0,4 п. п. — до 7,6%, а во втором — повышен на 0,2 п. п., до 5%. Специалисты также ухудшили прогноз по ВВП на текущий год с минус 8% до минус 9,2%. Прогноз по ВВП на 2023 год снижен с 1% до 0, а на 2024-й — увеличен на 0,2% п. п., до 1,7%.