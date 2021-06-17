Аналитики назвали инструмент борьбы против российских компаний

Декарбонизация мира станет инструментом конкурентной борьбы против российских компаний и доставит им проблемы во всем мире. Об этом говорится в обзоре Ernst & Young, сообщают «Ведомости».
Так, в Европе и США декарбонизация производства и экономики уже идёт. Например, Брюссель
Поскольку большая часть российской продукции производится в несоответствующих требованиям условиях, аналогичная мера для компаний России обойдётся примерно в €15 млрд к 2030 году. Наиболее сильно такие траты будут ощутимы из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Отмечается, что будущий углеродный налог ЕС позволит уравнять себестоимость дорогих возобновляемых источников энергии и более дешёвого ископаемого топлива. Европейские страны вынужденно идут на это из-за дефицита традиционных источников энергии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что декарбонизация не должна использоваться в качестве инструмента для достижения узкокорыстных экономических целей и не должна наносить ущерб стране.