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Экономика

Аналитики назвали инструмент борьбы против российских компаний

14:25, 17 июня 2021
Фото: UAC/Global Look Press

Декарбонизация мира станет инструментом конкурентной борьбы против российских компаний и доставит им проблемы во всем мире. Об этом говорится в обзоре Ernst & Young, сообщают «Ведомости».

Так, в Европе и США декарбонизация производства и экономики уже идёт. Например, Брюссель готовится ввести углеродный налог на производящиеся в недостаточно экологичных условиях импортируемые товары.

Поскольку большая часть российской продукции производится в несоответствующих требованиям условиях, аналогичная мера для компаний России обойдётся примерно в €15 млрд к 2030 году. Наиболее сильно такие траты будут ощутимы из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.

Отмечается, что будущий углеродный налог ЕС позволит уравнять себестоимость дорогих возобновляемых источников энергии и более дешёвого ископаемого топлива. Европейские страны вынужденно идут на это из-за дефицита традиционных источников энергии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что декарбонизация не должна использоваться в качестве инструмента для достижения узкокорыстных экономических целей и не должна наносить ущерб стране.

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