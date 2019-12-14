https://static.news.ru/photo/a3f85526-1f9b-11ea-866b-fa163e074e61_660.jpg Фото: TeroVesalainen /Pixabay.com

Аналитики РИА Новости провели сравнительное исследование о затратах на продукты питания в разных странах Европы. Лидером по закупкам еды стала Украина. Об этом сообщила газета «Известия».

Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге, — приводит данные исследования издание.

Наименьшее количество денег на еду расходуют жители Люксембурга, Ирландии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов. Украинцы тратят на продукты питания около половины доходов. Также в лидеры по большим тратам семейного бюджета на еду вошли Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Болгария и Северная Македония.

По данным исследования, Россия заняла 31-е место в рейтинге. Аналитики вычислили, что россияне тратят 30% доходов на еду и 3% — на алкоголь и табак. Похожие данные по расходам на алкоголь и табак в Белоруссии, Чехии, Нидерландах и Хорватии.

Лидеры по расходам на спиртосодержащие и табакосодержащие продукты — Румыния, Сербия, Болгария.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне экономят на продуктах, чтобы сходить в кинотеатр, музей и кафе. Количество покупок в продуктовых магазинах снизилось, а в развлекательной и туристической сферах возросло.