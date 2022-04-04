Аналитики назвали долю зарубежных продуктов в России

Аналитики назвали долю зарубежных продуктов в РоссииFinExpertiza: доля импорта в российском сегменте продовольствия составила 25%
Аналитики FinExpertiza подсчитали долю зарубежных продуктов в России и пришли к выводу, что за восемь лет импортозамещения доля зарубежных продуктов в ретейле снизилась на треть. В настоящее время доля импорта в российской продовольственной рознице составила 25%, говорится в исследовании, которое приводит Lenta.ru.
По данным экспертов, на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё для их производства
В то же время член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян уточнил, что доля импорта в непродовольственном ретейле по-прежнему превышает 50%, а по таким товарам, как одежда, обувь, лекарства и электроника, эта доля составляет две трети и выше. Поэтому в условиях санкций тема импортозамещения должна получить новое развитие.
Даже в отечественных продуктах питания и сельскохозяйственных товарах зачастую высока импортная составляющая — сырьё, компоненты, наконец, производственная техника и упаковка, — сказал Микаелян.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил расширить перечень запрещённых к ввозу на территорию России продовольственных товаров из недружественных стран. Он заявил, что «разнообразных и вкусных» российских продуктов хватит, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны, также государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.