Аналитики назвали долю зарубежных продуктов в России

Аналитики FinExpertiza подсчитали долю зарубежных продуктов в России и пришли к выводу, что за восемь лет импортозамещения доля зарубежных продуктов в ретейле снизилась на треть. В настоящее время доля импорта в российской продовольственной рознице составила 25%, говорится в исследовании, которое приводит Lenta.ru.

По данным экспертов, на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё для их производства приходится 11,5% в стоимостном выражении, основная часть продовольствия поставляется в Россию из Белоруссии (13,5%) и Турции (5,5%), а также из Бразилии (4,7%). Больше всего зарубежных товаров продаётся в Смоленской области, Магаданской области и Санкт-Петербурге, меньше всего их продаётся в Крыму, Республике Марий Эл и Оренбургской области.

В то же время член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян уточнил, что доля импорта в непродовольственном ретейле по-прежнему превышает 50%, а по таким товарам, как одежда, обувь, лекарства и электроника, эта доля составляет две трети и выше. Поэтому в условиях санкций тема импортозамещения должна получить новое развитие.

Даже в отечественных продуктах питания и сельскохозяйственных товарах зачастую высока импортная составляющая — сырьё, компоненты, наконец, производственная техника и упаковка, — сказал Микаелян.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил расширить перечень запрещённых к ввозу на территорию России продовольственных товаров из недружественных стран. Он заявил, что «разнообразных и вкусных» российских продуктов хватит, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны, также государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.