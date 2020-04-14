Аналитики: нацпроекты России находятся под ударом из-за пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/52b7f33a-7dea-11ea-9769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты, проанализировав финансовое положение в России, пришли к выводу, что принятие срочных антикризисных мер помешает исполнению целей нацпроектов. Причём это затронет не только крупные инфраструктурные проекты, но и цели по увеличению продолжительности жизни россиян и снижению бедности в стране.

Под ударом окажутся такие цели, как борьба с бедностью и рост продолжительности жизни. В те сроки, которые отводились на выполнение поставленных целей, они точно не будут выполнены. Честно говоря, были сомнения в их реализуемости и до пандемии, — привёл слова ведущего эксперта Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрея Столярова портал «Газета.ru».

Он отметил, что правительству придётся финансировать срочные задачи, что означает отсрочку выполнения национальных проектов.

Аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович сообщил, что ВВП России в 2020 году может составить около 4-7%, уровень потребительского спроса — 5-10%, доходы жителей России могут сократиться от 5% до 7% и более, а уровень безработицы может вырасти до 10%.

В этих условиях масштабные госинвестиции в рамках президентских целей и нацпроектов, которые планировались ранее, могут быть отложены, как минимум, на перспективу 2021 — 2022 года, — процитировали аналитика на портале.

Директор группы суверенных рейтингов агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов отметил, что национальные проекты могут не только перенести, но и вовсе пересмотреть из-за сложившийся ситуации.

Опыт исполнения предыдущих президентских указов показывает, что цели начинают видоизменяться или смягчаться. В этих условиях, цели некоторых нацпроектов точно могут быть смягчены. Если пандемия затянется, то некоторые нацпроекты придется если не свернуть, то отложить их выполнение на неопределенно длительный срок, — процитировали Карена Вартапетова на портале.

Ранее NEWS.ru писал о том, что финансирование российских национальных проектов могут отложить или вовсе прекратить на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции. Представитель Минфина отметил, что ряд бюджетных расходов будет пересмотрен, так как некоторые их них уже просто неактуальны. Деньги пойдут на поддержку экономики и социальной сферы страны.