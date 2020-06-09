Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/8db1bc2a-aad4-11ea-a72c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Magnascan /pixabay.com

Специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируют, что в 2020 году произойдёт самое сильное падение мирового спроса на газ за всю историю рынка.

Это будет самое крупное ежегодное снижение потребления с момента формирования рынка природного газа во второй половине XX века. <...> Однако последствия кризиса 2020 года, как ожидается, приведут к 2025 году к потерянному объёму годового спроса на газ в объеме 75 млрд куб. м, что соответствует росту спроса в 2019 году, — приводит сообщение МЭА ТАСС.

Аналитики полагают, что спрос на газ восстановится уже в следующем году. Этому помогут низкие цены на газ и восстановление мировой экономики. Кроме того, аналитики прогнозируют повышение спроса на газ до 2025 года приблизительно на 1,5% в год. Специалисты полагают, что промышленность создаст дополнительный спрос на газ до 40%, каждый год спрос будет расти на 2,5%.

Аналитики МЭА также сообщили, что основным поставщиком в период с 2019 по 2025 год будет США, Россия займёт второе место, а главным потребителем газа станет Китай.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ «с определением её корректного и справедливого уровня». Во время переговоров между сторонами были затронуты вопросы поставок газа из РФ в 2020 году.