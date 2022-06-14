Эксперты предсказали миру «суровую криптозиму» Что будет с биткоином и как долларовая инфляция обрушила рынок криптовалют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совокупная стоимость крипторынка в понедельник упала ниже $1 трлн, достигнув отметки в $926 млрд. А биткоин с эфиром, ведущие мировые криптовалюты, пробили свои полуторагодовые минимумы, подешевев более чем на 14% и 15% соответственно — до $23 750 и $1210. Обвал произошел за один день — «черный понедельник», как его уже окрестили некоторые аналитики. Столь внезапного падения не ожидал никто, хотя снижение курсов криптовалют наблюдается давно и предсказывалось не раз. NEWS.ru выяснил, что вызвало обвал, и дал прогноз на будущее.

Крипторынок — жертва пирамид

В Сети быстро появилась версия, по которой обвал криптовалют произошел из-за краха популярного криптопроекта — платформы Celsius. Она временно запретила своим пользователям переводить и снимать деньги с формулировкой «из-за экстремальных рыночных условий». Реальная причина такого решения Celsius остается загадкой. Как и то, спровоцировало ли оно последующий обвал. Ряд аналитиков считают, что решение Celsius не могло так сильно повлиять на отток капитала с крипторынка.

По другой версии, на рынке наблюдается каскадное обрушение, начавшееся с падения экосистемы Terra и валюты LUNA, и продолжившееся кризисом Celsius. Причем Celsius размещала свои активы через протокол Anchor, который многие считают классической пирамидой. Сетям Celsius, как и Terra, отдельные эксперты изначально предрекали провал, называя их мошенническими.

Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали и о других причинах кризиса цифровых активов.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Долларовая инфляция — друг и враг криптовалют

Глобальный криптовалютный рынок достиг пика в $2,9 трлн в ноябре 2021 года. Его рост происходил на фоне беспрецедентного увеличения долларовой денежной массы в США — с $15,3 трлн (в декабре 2019-го) до $21,4 трлн (осенью 2021-го). Количество всех американских денег всего за два года увеличилось на 40%. В ЕС в этот период также наблюдался приток дополнительных денежных средств.

И если до начала 2022 года дополнительные деньги подогревали рынок криптовалют, то борьба с инфляцией развернула вспять тенденцию роста. Так, первый резкий обвал биткоина произошел в мае, на фоне решения ФРС о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов впервые с 2000 года. Ставку подняли до отметки 0,75–1% годовых. Также регулятор объявил о планах с 1 июня продавать казначейские облигации на сумму $30 млрд и ипотечные — на $17,5 млрд в месяц. Однако меры количественного сжатия, предпринятые ФРС, не затормозили инфляцию. Пятничные данные показали максимальные темпы роста инфляции с декабря 1981 года, отметил эксперт, аналитик BitRiver, Владислав Антонов.

Высокая инфляция вызвала бегство из рисковых активов по всем рынкам, ралли по индексу доллара и доходностей гособлигаций США. А когда биткоин и эфириум пробили уровни $28 тыс. и $1,7 тыс. соответственно, цены рухнули до $20,9 тыс. за биткоин и до $1 тыс. за эфир, — сказал NEWS.ru Антонов.

Он подчеркнул, что инвесторы опасаются агрессивного повышения ставок ФРС на 75 базисных пунктов и продолжения обвала индексов SP500 и Nasdaq из-за ужесточения денежно-кредитной политики. Именно это и стало основной причиной, по которой владельцы «крипты» начали от нее избавляться.

Схожего мнения придерживается и официальный представитель Bitzlato на территории РФ Кристина Новикова.

«Причина в данных по инфляции в США в мае: ожидалось, что после замедления до 8,3% (после мартовского уровня в 8,5%) показатель пойдет на спад. Тогда у инвесторов оставались бы надежды, что период ужесточения денежно-кредитной политики ФРС будет кратковременным. Но данные по маю (инфляция выросла до 8,6%) таких надежд не дают — регулятор совершенно точно будет вынужден поднять ставку минимум на 0,5 процентных пункта», — пояснила Кристина Новикова.

Она уверена, что подобное развитие событий спровоцирует массовый выход из крипты. И вчерашний обвал — это не конец.

Уже в среду вечером, когда ФРС озвучит свое решение по ставке, может начаться новый этап падения биткоина — если он снизится до $20 тыс. или ниже, это не вызовет удивления. Ждать в таких условиях роста крипторынка или отдельных валют крайне нелогично, — сказала NEWS.ru Кристина Новикова.

Фото: She Ying / Costfoto/Global Look Press

Как пережить глобальную криптозиму

Инвесторам не стоит поддаваться панике, считают эксперты. Можно покупать ведущие активы на минимальных ценах, отметила Кристина Новикова. Но стоит понять: когда именно биткоин или эфир пойдут в рост, предсказать сейчас не может никто. Она также уверена, что главным инструментом для вложений инвесторов в этих условиях станет золото.

Если кризис приобретет глобальные масштабы (скорее всего, так и будет) и затянется на много лет, защитить капиталы можно будет, пожалуй, только в драгметаллах или в реальном производстве, потому что бумажные или цифровые вложения будут обесцениваться стремительно, — подчеркнула эксперт.

Владислав Антонов также уверен, что если после заседания ФРС (15 июня) цена биткоина не устоит выше $20000, то падение ускорится до отметки в $10000. А технические сигналы к росту отсутствуют. Так как для начала нужна определенность с инфляцией и индексами.

Криптозима сурова, и рынок может накрыть катаклизм в виде очередного обрушения и медленного восстановления цены, которое может затянуться на несколько лет, — сказал Владислав Антонов.

Но эксперт советует придержать непроданные криптоактивы тем инвесторам, у которых они куплены не на последние деньги. Ведь ситуацию все еще может изменить ФРС.