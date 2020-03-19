https://static.news.ru/photo/9dda9bde-6976-11ea-85ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/GlobalLookPress

Руководители аналитических департаментов рассказали о том, что ключевая ставка Центрального Банка останется неизменной, а рост инфляции ожидается на уровне 6 — 8%. Об этом сообщили в ТАСС.

Этот сценарий предполагает сокращение ВВП на 1,5-2%, обвал инвестиций на 5,5-6%, снижение спроса домохозяйств на 1,5-2%, коллапс импорта на 12,5-13%. Инфляция разгонится до 6,5-8%, — привели слова директора аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова в агентстве.

Он отметил, что такой вариант возможен из-за обвала цен на нефть. Однако Центробанк представил данные сценария осенью 2019 года, потому не стоит воспринимать цифры буквально, пояснил эксперт.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг спрогнозирован, что на основе сценария Центрального банка, ключевая ставка останется на уровне 6%.

Ставку оставят без изменений, и при этом ЦБ даст понять, что при стабилизации ситуации готов дальше смягчать денежно-кредитную политику. Ключевой параметр — обновлённый прогноз по инфляции: пиковый диапазон и уровень на год вперёд, — процитировали Валерия Вайсберга в ТАСС.

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