Аналитик заявил о вытеснении Россией западных компаний из Африки Экономист Надоршин: сотрудничество России и Африки будет расти

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Россия вытесняет западные компании из Африки, заявил экономист, бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что сотрудничество РФ и африканских стран будет расти, но медленными темпами. При этом он уточнил, что на фоне китайской экспансии вытеснение западных компаний малозаметно.

Сотрудничество точно будет расти, но не быстро. Мы уже потеснили и можем еще потеснить какое-то количество западных компаний в Африке, но на фоне китайской экспансии в регионе это малозаметно, — пояснил Надоршин.

По словам эксперта, отдельные попытки выхода российских бизнес-проектов в Африке очень ограничены. Экономист связал это с тем, что в России есть те же ресурсы, которые могут предложить взамен.

Африка мало что может предложить, кроме различных видов сырьевых товаров, продуктов первичной переработки. Все это часто гораздо проще добывать, разрабатывать и перерабатывать в России, где понятные среда, условия и возможности, — добавил Надоршин.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия в течение двух последних лет перенаправила примерно 80% экспорта энергоресурсов на рынки в дружественные страны. В частности, речь идет об Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Африке и Латинской Америке.