Аналитик заявил о второй волне ухода компаний с российского рынка

Пошла вторая волна ухода иностранных компаний из России, заявил директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он вызвана тем, что военная операция на Украине затягивается, объяснил он.

Из-за затягивания спецоперации на Украине уже начинается вторая волна ухода иностранных компаний. Такая волна связана уже не с политическими причинами, а с экономическими. Компании начинают понимать, что санкции и нарушение производственных цепочек в России неминуемо повлияют на внутренний рынок. Объёмы спроса на продукцию снизятся, что может привести к ухудшению экономических показателей многих компаний, — сказал Федяков.

Он предположил, что со второй волной из страны могут уйти оставшиеся иностранные компании, которые пока работают.

По словам аналитика, доверие в отношениях с зарубежным бизнесом подорвано, европейские предприниматели в лучшем случае будут пытаться использовать Россию как рынок сбыта. В худшем же случае следует ждать «железного занавеса с одной стороны, а с другой — бетонной стены». Разрыв отношений идёт по всем сферам, считает Федяков.

Ранее правительство на шесть месяцев продлило срок уплаты налога для бизнеса по упрощённой системе. Под действие постановления подпадают около 30 отраслей.