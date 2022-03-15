Аналитик заявил о росте курса рубля

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов сообщил о постепенном укреплении рубля по отношению к доллару. По его словам, для этого есть множество причин, среди которых усиление мер ЦБ по поддержке российской валюты и политика, пишет EADaily.

Пропорционально продвижению российских и донецких войск вглубь Украины из Украины всё чаще и чаще звучат заявления о скором окончании военных действий и подписании мирного соглашения, — рассказал специалист.

Он выразил мнение, что в скором времени россияне начнут продавать зарубежную валюту, которую они приобретали для хранения сбережений. Кроме того, в зависимости от риторики США цены на нефть могут упасть до 80–90 долларов за баррель, что негативно скажется на рубле, однако куда большее значение для него имеет объём продаваемых товаров и их дисконт к мировым ценам, с которым его покупают западные контрагенты.

Вчера пара доллар-рубль протестировала отметку 110, но закрепиться ниже неё не смогла. Сегодня штурм возобновился с самого утра. Если не произойдёт ничего экстраординарного, то он будет пройден вниз сегодня-завтра, — заключил Антонов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что введённые Банком России меры в первую очередь направлены на то, чтобы успокоить и нормализовать рынок. Он пояснил, что в эти меры входит недопущение паники, ажиотажного спроса и других неуправляемых процессов, которые только вредят экономике.