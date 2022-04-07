Аналитик заявил о неспособности США лишить РФ всех доходов от нефти и газа

США не смогут лишить Россию всех доходов от поставок нефти и газа, сообщил Lenta.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По словам аналитика, слова Вашингтона о том, что он обрубит Москве все каналы получения выручки от энергоресурсов расходятся с заявлением властей Германии о невозможности отказаться от нефти и газа из России ещё пять лет.

Как отметил Демидов, такие заявления связаны с непопулярностью нынешнего президента США Джо Байдена.

Они заявляют о том, что обрубят все каналы получения выручки от продажи энергоресурсов, но одновременно с этим основной потребитель наших энергоресурсов в Европе, Германия, говорит, что не может полностью заменить газ из России в ближайшие несколько лет. По планам они вроде бы за пять лет хотят полностью уйти от нашего газа, хотя я не понимаю, как. Поэтому это невозможно, — сказал Демидов.

Эксперт уверен, что европейские страны рано или поздно вернутся за стол переговоров с Россией, поскольку США в пятилетней перспективе не смогут заменить российский газ, даже вкупе с алжирским и норвежским, так как у них нет такого большого объёма.

Демидов также добавил, что США смогут обрубить все каналы выручки только в том случае, если все страны присоединятся к санкциям, включая Китай и Индию. Однако тогда это поставит под удар их экономики, как китайскую, так и индийскую, но они этого не сделают, считает аналитик.

Ранее заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон и его союзники намерены добиваться лишения России всех доходов от экспорта нефти и газа. Он отметил, что со временем Москва должна потерять статус ключевого поставщика энергоносителей.