Аналитик заявил, что «золотые дни» доллара сочтены

Многие страны предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах, доллар всё меньше фигурирует в торговых операциях, его господствующее положение в мире заметно пошатнулось. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьёзно повлиявшими на господствующее положение доллара, — отметил Коган.

Эксперт пояснил, что раньше у доллара практически не было конкурентов, но в настоящее время ситуация изменилась. Финансист считает, что в ближайшие 50 лет еврозона и Китай могут заметно подвинуть американскую валюту с первого места в мировом обороте.

Коган предполагает, что новой ключевой валютой в ближайшие десятилетия станет китайский юань — именно в нём многие государства видят альтернативу американскому доллару.

Ранее аналитики заявили, что справедливый курс рубля составляет 60–70 рублей за доллар. Рост рублёвой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооценённости валюты.