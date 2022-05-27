Аналитик заявил, что Запад тайно сотрудничает с РФ из-за дефицита топлива Аналитик Власов: Запад «втихомолку» от Киева сотрудничает с Москвой из-за нехватки топлива

Фото Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Несмотря на «показательные акции» Евросоюза и США в поддержку Украины, Запад не хочет испытывать трудности из-за нехватки топлива, поэтому «втихомолку» от Киева сотрудничает с Москвой, заявил кандидат технических наук Александр Власов. По его мнению, западные санкции нацелены в первую очередь на то, чтобы ослабить отечественную экономику, пишет «Экономика Сегодня».

На Западе могут говорить что угодно, пытаться уговорить Евросоюз ввести нефтяное эмбарго, всячески дискредитировать репутацию РФ. Но реальность очень проста: в мире не хватает нефти. У России нефть хорошая и относительно недорогая, поэтому и ЕС, и Азия нуждаются в наших энергоресурсах, — подчеркнул Власов.

Он добавил, что на нефть сейчас несколько упал спрос в мире, однако в общей массе добычи горючего не хватает, чтобы удовлетворить потребности различных государств. Власов считает, что санкции Запада подтвердили значительное влияние России на мировую экономику и в особенности — на рынок энергоресурсов.

Антироссийская истерия, которая распространилась в западных странах, никак не повлияла на экспортируемые объемы топлива, потому что РФ и «Газпром» остаются надежными поставщиками, — резюмировал эксперт.

Ранее аналитик Робер Рапир заявил, что санкции Запада не смогли помешать России зарабатывать на экспорте нефти и газа. Он привёл данные экспертов Немецкого института по международным отношениям и безопасности, согласно которым поступления денег в страну выросли наполовину.