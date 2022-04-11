Аналитик заявил, что уход «Леруа Мерлен» из России поднял бы цены на рынке

Уход «Леруа Мерлен» из России поднял бы стоимость стройматериалов, сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков изданию АБН. Французская компания нацелена на низкие цены и без неё конкуренты повысят цены, объяснил он.

Если «Леруа Мерлен» примет решение приостановить деятельность в России, мы непременно увидим резкий скачок цен на строительные и отделочные материалы, а также другие товары, представленные на полках магазинов французской компании, — сказал Федяков.

Он добавил, что в случае ухода компании конкуренты поднимут стоимость стройматериалов на 10%.

Руководительница направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова заверила, что компания остаётся на российском рынке. «Леруа Мерлен» сдерживает цены и работает для этого с поставщиками, серьёзных изменений не планируется.

В свою очередь президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов объяснил, что крупный французский бизнес остаётся в России в том числе из-за грядущих выборов президента Франции. Политолог подчеркнул, что в ближайший месяц «решится электоральная судьба» действующего руководителя страны, поэтому лишние экономические проблемы ему не нужны.