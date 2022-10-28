Аналитик усомнился в способности Европы на 50% заместить долю «Газпрома»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru усомнился в способности Европы заместить предстоящей зимой не менее половины поставок российского газа за счет альтернативных поставщиков. По его мнению, такая попытка чревата ударом как по целым отраслям экономики сообщества, так и каждого его жителя.

Купить то они купят, но вопрос по какой цене, — сказал аналитик.

Он отметил, что чисто теоретически Европа могла бы получать газ из Алжира, но переговоры президента Франции Эммануэля Макрона по этому вопросу оказались безрезультатными. Катар, по словам эксперта, и вовсе «послал ЕС с порога». Еще возможны поставки через Турцию азербайджанских энергоресурсов.

Но в любом случае, доля «Газпрома» на европейском рынке составляла 30-35 % и чтобы в ЕС на данный момент не предпринимали, это в любом случае будет разгонять инфляцию, — указал экономист.

Он также сделал акцент на том, что ЕС вынужден брать энергоресурсы на споте. В связи с этим, очень многое будет зависеть от погодных условий в прямом смысле слова. При достаточно теплой погоде для ЕС проведение таких операций будет безболезненным, но в случае холодов ситуация изменится.

Это может обернуться катастрофическими последствиями не только для целых отраслей экономики, но и ударить по карману каждого гражданина Европейского Союза, причем так, как этого не было последние 50 лет, — заявил специалист.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что, несмотря на радикальное сокращение поставок российского газа и нефти в Европу, говорить о потере Россией европейского рынка навсегда пока рано. По его словам, поставки газа в страны ЕС ничем не ограничены и прервались исключительно из-за нарушения работы газопроводов — подрыва «Северных потоков» и национализации Польшей газопровода Ямал — Европа.