Аналитик усмотрел выгоду для Индии в удешевлении саудовской нефти Аналитик Юшков: Индия использует удешевление саудовской нефти в торговле с РФ

Фото: Hu Guan/XinHua/Global Look Press

Индия может использовать удешевление саудовской нефти в торговле с Российской Федерацией, заявил ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с РИАМО эксперт пояснил, что государство может попытаться добиться более выгодных условий, например, получить дополнительную скидку на российское сырье или право расплачиваться своей валютой.

Аналитик уточнил, что Индия хотела бы торговать с Россией в рупиях. Это позволило бы сэкономить на конвертации национальной валюты. Юшков подчеркнул, что желание индийских компаний увеличить поставки нефти из Саудовской Аравии не отразится на импорте российского сырья.

Паниковать по этому поводу не нужно. Россия была и остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, — отметил Юшков.

Ранее стало известно, что США в октябре 2023 года впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре произвели повторную закупку. США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России, стоимость поставки составила $2,7 млн. Объем закупки в ноябре составил 9,9 тысячи баррелей на сумму в $750 тысяч. В обоих случаях приобретение топлива осуществлялось в целях потребления. До этого американская сторона закупала сырье у Москвы в апреле 2022 года.