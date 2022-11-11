Аналитик указал на странность ситуации с курсом рубля Аналитик Джиоев: рубль ведет себя спокойно, хотя должен укрепляться

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На данный момент не наблюдается резких скачков рубля — он ведет себя весьма спокойно, рассказал Lenta.ru финансовый аналитик Александр Джиоев. По его словам, это странно, так как ситуация на товарно-сырьевых рынках и состояние платежного баланса России говорят о том, что рубль должен укрепляться. Эксперт уточнил, что сейчас российская национальная валюта торгуется по цене 61–62 рубля за доллар.

С рублем ничего не происходит, национальная валюта ведет себя весьма спокойно и торгуется в узком коридоре 61–62 рублей за доллар. Это весьма странно, так как ситуация на товарно-сырьевых рынках и состояние платежного баланса страны указывают на то, что рубль должен укрепляться, — заявил Джиоев.

Эксперт уточнил, что эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу с 5 декабря, пока не влияет на курс рубля. Он добавил, что поставки российской нефти весьма стабильны и находятся на уровне января-февраля 2022 года.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников ранее заявил, что курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться и к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он добавил, что реальный эффективный курс будет оставаться стабильным, но на 10–15% крепче, чем в 2016–2021 годах.