Аналитик указал на проблемы с экспортозамещением из-за санкций Аналитик Белоусов: санкции привели к проблемам с экспортозамещением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россия столкнулась с проблемами в сфере экспортозамещения из-за санкций, введенных США и Западом, рассказал заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. В беседе с «Царьградом» эксперт уточнил, что образуются избытки нефтяного и газового сырья.

У нас образуются избытки нефтяного и газового сырья. И, слава Богу, еще до этого всего мы построили Амурский газовый кластер. Но мы — крупный производитель и экспортер газа, который толком не имеет ни полиэтилена, ни полипропилена и еще кучи всего, — пояснил аналитик.

Белоусов выразил уверенность, что история с санкциями может длиться долго. В связи с этим России нужно развивать свою экономику и выходить на другие рынки. Так, страна нуждается в импорте турбин, двигателей для самолетов. По его словам, какие-то производства можно локализовать, но основные сложности возникают с электроникой для военной сферы.

Там придется выстраивать доверенные коммуникации с тем же Китаем, с другими производителями. И вот это в повестке дня: за что мы реально беремся, что мы обмениваем, что мы готовы обменивать на наши компетенции в других областях, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что иностранные компании потеряли более $107 млрд из-за ухода с российского рынка после февраля 2022 года. По данным исследования Йельской школы менеджмента и бизнеса, с августа прошлого года сумма ущерба выросла почти на треть.