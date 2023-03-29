Аналитик: уход Cargill не скажется на объемах экспорта зерна из России Аналитик Адамидов: уход Cargill не скажется на объемах экспорта зерна из России

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уход крупнейшего американского трейдера сельхозпродукции Cargill не скажется на объемах экспорта зерна из России, заявил в беседе с «360» аналитик Дмитрий Адамидов. По его словам, на освободившееся место придет новый посредник, как это было в случае с нефтью. Эксперт подчеркнул, что объемы экспорта сохранятся в рамках спроса. Также он обратил внимание на трансформацию всех мировых рынков.

Так же, как с нефтью, будут другие посредники. Физические объемы сохранятся в рамках спроса реального колебания. Просто будет кто-то другой там работать. Мы видим, что мировая торговля так и переформатируется со всеми товарами практически, не только российскими, — заявил Адамидов.

Аналитик подчеркнул, что уход Cargill не принесет фатальных последствий для России. Однако посредник, который его заменит, может увеличить размер своей наценки, что может негативно сказаться на российских производителях.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Cargill, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России. Она остановит отгрузку продовольствия со следующего сельскохозяйственного сезона, начинающегося с 1 июля 2023 года.