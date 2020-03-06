https://static.news.ru/photo/07873136-5faf-11ea-8cc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что российские акции падают из-за распространения коронавируса на территории США и неопределённости со сделкой ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Всё это происходит на фоне снижения цен на нефть ниже $50 за баррель.

Волатильность и связанные с ней индексы гораздо выше средних значений, неопределённость также сильно возросла, — сообщил NEWS.ru Суверов.

Улучшение ситуации и серьёзный «отскок» индексов, по его мнению, возможны только в случае замедления распространения коронавируса и восстановления деловой активности, нарушенной в результате карантинных мероприятий.

Как писал NEWS.ru, создатель клуба iTLEADERS Егор Клопенко связывает снижение индексов на торгах на Московской Бирже с тем, что западные инвесторы выходят из рисковых активов. И это будет продолжаться, пока мировая экономика не продолжит свой рост. По его словам, шансов отыграть потери в краткосрочной перспективе «практически нет».