Аналитик спрогнозировал реванш рубля уже на этой неделе

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На текущей неделе рубль сможет взять «настоящий реванш», если он не будет «смазан» настороженным отношением к рисковым активам до заседания Федрезерва США. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.

На этой неделе мы можем увидеть настоящий реванш покупателей рубля. Однако он может оказаться несколько смазан традиционной тягой в доллары в последние дни месяца и настороженным отношением к рисковым активам до заседания ФРС США, запланированного на среду, — считает Купцикевич.

Аналитик отметил, что довольно часто разворот от верхней границы торгового диапазона предполагает движение к его нижней границе. В случае с евро и долларом, это область 88,5 и 72,5 рублей, с потенциалом снижения на 2,2% и 3,3% соответственно. Снижение в эту область он назвал наиболее вероятным развитием событий в ближайшем будущем.

Купцикевич подчеркнул, что росту российской валюты способствуют восстановление мировой экономики, спроса на сырьё и сигналы о готовности РФ вести переговоры по острым вопросам.

Аналитик спрогнозировал укрепление рубля в перспективе ближайших трёх месяцев.

Ранее генеральный директор Noble Russian Finance Василий Коновалов заявил, что процесс дедолларизации не может быть быстрым, однако риски обесценивания американской валюты всё же есть. По словам эксперта, в настоящее время до половины расчётов в долларе сохраняют даже Россия и Китай — страны, наиболее активно действующие в направлении дедолларизации. Сильнее форсировать данный процесс невыгодно и сложно.

При этом за последние десятилетия доля доллара в международных расчётах РФ снижалась за счёт распространения евро, и опустилась с 70% в начале века до уровня менее 50% на сегодняшний день.