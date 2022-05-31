Аналитик спрогнозировал падение реальных доходов по всему миру Аналитик Самиев: реальные доходы граждан по всему миру будут падать из-за инфляции и безработицы

Безработица / Фото Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Реальные доходы граждан по всему миру будут падать из-за инфляции и безработицы, сообщил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в разговоре с Lenta.ru. В большинстве стран снижение реальных доходов коснётся беднейших слоёв населения, а в России — среднего класса, отметил он.

В отличие почти от всех стран у нас продовольственная инфляция ниже, чем непродовольственная. Причём для среднего класса она значительно выше, чем совсем для базового: там больше доля непродовольственных товаров и импорта. В совокупности это означает, что во всем мире удар придется на категории ниже среднего класса. <...> В России, наоборот, эти слои испытывают меньшее давление инфляции, а сильнее всего пострадает средний класс, — сказал Самиев.

Безработицу он назвал больше проблемой Европы и США. В России же с ней столкнутся в первую очередь те компании, которые зависят от поставок иностранных комплектующих или работают на западный экспорт.

Номинальные доходы, по мнению Самиева, перестанут расти и в Европе, и в США, а при рекордной за 40 лет инфляции они начнут даже падать.

26 апреля стало известно, что каждый девятый россиянин оказался за чертой бедности — это 16,1 млн человек, или 11% населения страны. По данным Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов СПбГУП, реальные располагаемые денежные доходы граждан РФ за I квартал 2022 года снизились на 3,5%.