Аналитик спрогнозировал курс доллара к концу 2022 года Аналитик Сыроваткин назвал «справедливый» курс доллара к концу 2022 года

Фото Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года. Эксперт пояснил, что к этому могут привести постепенное смягчение валютного контроля со стороны государства, а также рост импорта из-за пристраивания цепочек поставок. По его словам, «справедливый» курс доллара к рублю находится на уровне выше 80 рублей, пишет ПРАЙМ.

Все эти события могут во втором полугодии серьёзно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на неё и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80, — рассказал Сыроваткин.

По мнению аналитика, государство в настоящее время больше заинтересовано в более слабой национальной валюте.

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников ранее объяснил, что предел укрепления рубля был достигнут в середине текущей неделе из-за крупных операций по покупке валюты. Эксперт отметил, что 25 мая объёмы торгов долларов достигли максимума с начала спецоперации России на Украине — $3,5 миллиарда. Он добавил, что это явление связано с тем, что крупные скупщики приобретали валюту перед внеплановым заседанием Банка России.