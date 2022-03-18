Аналитик спрогнозировал крах доллара

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир Инвестиций» Максим Шеин заявил, что американский доллар уже перестаёт быть основной мировой валютой. Он добавил, что валюта Соединённых Штатов «увядает» из-за невозможности США обеспечить рост мировой экономики. Ещё одной причиной краха доллара, по мнению эксперта, является процесс деглобализации, сообщает ПРАЙМ.

Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно, — поделился Шеин.

Он напомнил, что в 2016 году МВФ пришлось включить юань в корзину ключевых валют. С тех пор, по словам аналитика, крупные страны стали сокращать долю расчётов в долларах.

Большинство западных компаний после «ухода» захотят найти возможность остаться в России, заявил ранее экономист Егор Клопенко. Он отметил, что многие производители уже пытаются сохранить производство, сервисные компании — клиентов и объём услуг, даже под другим брендом. По его словам, компании могут пойти на сделку с российскими властями. Он добавил, что одним из условий для сохранения бизнеса может стать сохранение компаниями трудовых коллективов и заработной платы. Эксперт при этом согласился с решением правительства о национализации собственности уходящих компаний и назвал его стратегически правильным.