Аналитик сообщил об отсутствии угроз для «Северного потока — 2»

Реализация проекта по закону обязывает Евросоюз запустить «Северный поток — 2» и семь препятствий для трубопровода, которые называло немецкое издание, не несут никаких угроз. Об этом «Экономика сегодня» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Менее чем через 30 лет власти европейского региона планируют сделать его климатически нейтральным через отказ от переработки ископаемого топлива в виде угля и природного газа, — отмечает финансист.

Но даже в этом случае за Россией останется явное преимущество. «Северный поток — 2» может быть легко переделан под необходимость перекачки «зелёного топлива» — водорода, сообщает аналитик.

В свою очередь, немецкое издание Handelsblatt в своей статье описало все возможные отрицательные факторы, которые могут применяться к любому подобному проекту. Однако, на сегодняшний день нет таких препятствий, которые могли бы помешать реализации российского трубопровода. Таких угроз не предвидится и на десятилетия вперёд, резюмировал Юшков.

Ранее немецкое издание Handelsblatt назвало семь главных сложностей на пути реализации проекта «Северный поток — 2». В их числе — отрицательное отношение Европарламента, судебные иски и грядущие перестановки в правительстве Германии, а также экологическая политика Евросоюза.