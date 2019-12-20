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Преподаватель Финансового университета и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что подписание мирового соглашения между Россией и Украиной является правильным решением. По его словам, претензии украинского антимонопольного комитета были «неадекватными».

Он отметил, что информация о злоупотреблении «Газпромом» монопольным положением на Украине неверна, так как эти услуги оказывает не российская компания, а сама страна, передаёт RT.

То, что они (претензии. — прим. NEWS.ru) сняты, это логично и правильно, — прочеркнул он.

Аналитик отметил, что договоры продолжаются. Стороны нашли компромисс только на ближайшее время, заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что сырьевой гигант и кабмин Украины собираются заключить мировое соглашение на сумму $7,4 млрд. Согласно документу, Антимонопольный комитет Украины откажется от претензий.