Аналитик: рубль на этой неделе отыграет всё «санкционное падение»

В случае если страны Европы перейдут на установленный Россией порядок расчётов за газ, то уже на этой неделе рубль может отыграть всё «санкционное падение», считает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, рубль «продолжает сохранять фундаментальную силу», пишет EADaily.

По появившимся в выходные сообщениям из ЕС можно осторожно предположить, что страны Европы перейдут на установленный Россией порядок расчетов за газ. Это значит, что в рубли будет конвертироваться не 80%, а 100% выручки за газ. Возможно, уже на этой неделе рубль отыграет всё «санкционное падение», — сказал Антонов.

Аналитик также добавил, что на прошедшей неделе впервые с начала спецоперации на Украине наблюдался профицит ликвидности финансового сектора. Это говорит об успешных мерах, принятых Банком России. Теперь можно ждать решения Центробанка о снижении ставки. В условиях, когда нынешний уровень ставки фактически заморозил рынок кредитов, уменьшение ставки будет позитивно для банков, пояснил специалист.

29 марта рубль резко укрепился против доллара и евро на торгах Московской Биржи. Курсы этих валют снизились до минимума с февраля. Доллар подешевел до 83,5 (-6,96%), а евро до 92,47 (-4,28%).

По мнению руководителя регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, укрепление российской валюты связано с переходом на оплату за газ, поставляемый в недружественные страны за рубли с 1 апреля, повышением нефтяных котировок и результатами переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Падение рубля в связи с началом спецоперации на Украине во многом было очень эмоциональным. Эмоции смягчаются — так было и в 2008-м, и в 2014-м, подчеркнул эксперт.