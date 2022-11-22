Аналитик: Россия может нарушить планы Запада по потолку цен на нефть Аналитик Фролов: Россия может сорвать планы Запада, отказавшись поставлять нефть по потолку цен

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Реализация регуляторной инициативы Запада о введении принципа потолка цен на нефть может сорваться из-за того, что Россия может отказаться присоединиться к системе, рассказал «ПолитЭксперту» аналитик Александр Фролов. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не станет поставлять нефть в страны, которые будут применять принцип ценового потолка. По словам Фролова, западные страны пытаются принудить Москву принять такую систему, угрожая блокировкой доступа к услугами компаний ЕС и США по морским перевозкам энергоресурса, чтобы заставить ее продавать нефть дешевле.

Это одна из главных «заманух», крючков Запада, которыми они как рыболовы пытаются затащить нашу страну в систему предельных цен. Чтобы мы согласились поставлять нефть по этим ценам. Но самый главный вопрос не в том, кто присоединится к предельным ценам из покупателей. Самое главное, присоединится ли к системе Россия, — рассказал Фролов.

Аналитик пояснил, что систему потолка цен на нефть пока поддержала лишь Австралия, но в будущем к инициативе, возможно, присоединятся Норвегия, Новая Зеландия и Южная Корея. Однако пока Россия не примет условия, сделка работать не будет, уточнил специалист.

Директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев ранее заявил, что потолок цен на российскую нефть, который планируют ввести страны G7 и Евросоюза, окажется весьма «дырявым» и его можно будет обойти. По его словам, юридических возможностей избежать запрета на страхование и перевозку нефти выше лимита существуют сотни.