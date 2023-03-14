Аналитик: Россия и Индия применят уловку для обхода потолка цен ЕС Аналитик Митрахович: Россия и Индия применят уловку для обхода потолка цен на нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Индия могут использовать уловку, чтобы обойти введенный ЕС потолок цен на российскую нефть в $60, рассказал «ПолитЭксперту» энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, значительную часть стоимости ресурса в контрактах могут начать перекладывать на фрахт и страхование. В таком случае цены на нефть будет ниже потолка, но фактически Россия будет получать такие же доходы, как и до введения ограничений.

Могут быть контракты, где значительная часть стоимости переложена на фрахт, страхование. Поэтому не думаю, что этому нужно придавать большое значение <...> Кардинально с Россией ссориться и закупать нефть по потолку цен для Индии совершенно нерационально, — заявил Митрахович.

Энергоэксперт добавил, что Индия может делать заявления о готовности поддержать потолок цен на российскую нефть, однако она продолжает закупать ее по старой стоимости. Ограничения могут соблюдать только индийские страховщики, трейдеры и банкит, подчеркнул он. Нефтеперерабатывающие заводы в стране лимита точно не придерживаются, уверен Митрахович.

Аналитик Владимир Демидов ранее заявил, что присоединение Индии к потолку цен на нефть из России является политическим ходом, поскольку страна и так покупает ее с большой скидкой. По его словам, для Москвы ничего не изменится, даже если к санкциям присоединится Китай, который является крупнейшим экспортером российской нефти. Эксперт однако предупредил, что рост цен на топливо может усложнить ситуацию.