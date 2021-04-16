Аналитик рассказал, стоит ли возвращаться к банковским вкладам

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Центробанк увеличил основную ставку на 0,25 п. п. до 4,5%. Эксперт ИК «Финам» Сергей Переход рассказал, как это отразится на процентах по банковским вкладам и ценных бумагах.

По словам Перехода, самая высокая ставка по вкладам в апреле составила 4,63%. При этом последние годы цены на акции российских компаний достаточно уверенно росли, а выплаты по ним составляют 7-10%.

Однако владение ценными бумагами влечёт кредитный и процентный риски. Кредитный — возможность неоплаты большей суммы облигации, процентный — скачки в цене при изменении процентных ставок. Кроме того, доходность на фондовом рынке в ближайшие годы может снизиться из-за повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и убытков компаний вследствие пандемии COVID-19. Так стоит ли нести свои деньги в банки, задал ему вопрос корреспондент «Российской газеты».

Более выгодно оставаться на фондовом рынке и использовать индивидуальный инвестиционный счёт, который позволит получить налоговые льготы. В зависимости от уровня дохода это может быть возврат удержанных налогов (тип вычета «А») или, в случае чистого дохода на счету более 400 тысяч рублей за год, выгодней использовать вычет типа «Б», — считает Переход.

Ранее NEWS.ru назвал лучшее применение 100 тысячам рублей. Ста тысяч рублей будет недостаточно для инвестирования, поэтому стоит рассмотреть более приземлённые варианты их применения. Об этом рассказал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, свободные накопления такого уровня лучше всего потратить на своих детей или внуков.