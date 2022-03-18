Аналитик рассказал, способны ли США обнулить все доллары в России

США не имеют возможности обнулить все доллары, находящиеся в России. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. Внутри РФ ограничить безналичные расчёты в американской валюте невозможно.

Если говорить об обнулении наличных купюр, то это в принципе является несбыточной угрозой, поскольку не существует какой-либо международной единой базы, которая могла бы указывать, в какой стране находится та или иная купюра или человеку какой национальности она принадлежит.

Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными, — подчеркнул Кочетков.

В случае введения новых ограничений на операции с безналичными долларами процесс снижения статуса американской валюты только усилится, считает эксперт. После заморозки резервов РФ многие страны задумались о переводе расчётов в национальные валюты. Всё это способно привести к потере долларом статуса мировой резервной валюты.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что снижение влияния доллара на мировом рынке даже на 10% ускорит инфляцию в США и приведёт к отказу других стран от долларовых активов. По его мнению, Россия в подобной ситуации пострадает наименьшим образом, поскольку некоторое время назад занялась дедолларизацией.