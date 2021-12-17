Аналитик рассказал о влиянии возможных санкций Запада на рубль

В случае введения Западом экономических санкций в отношении России курс рубля способен показать лучшую динамику, чем валюты других развивающихся государств, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, в случае эскалации ситуации на границе с Украиной, США может вернуть запрет на покупку российских государственных облигаций, отключить страну от SWIFT и заморозить российские государственные активы за рубежом, передаёт ПРАЙМ.

Санкции против России в сфере энергетики — это наименее вероятный вариант санкций с учётом значительной доли РФ на мировом рынке энергоносителей, — сказал Потавин.

Он добавил, что возможное отключение России от SWIFT коснётся не системы платежей, а сервиса обмена сообщениями, что затруднит валютные транзакции. Однако взамен может быть использована Национальная платёжная система или система СПФС (российский аналог SWIFT).

По словам Потавина, такой сценарий менее вероятен, но даже в случае его исполнения рубль способен показать динамику лучше, чем валюты других развивающихся стран.

С учётом более-менее стабильных цен на нефть можно ожидать, что курс USD/RUB укрепится в районе 71,5, а курс EUR/RUB — до уровня 81,5, — подчеркнул эксперт.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об обсуждении Западом экономических санкций в отношении России из-за ситуации на границе с Украиной. В частности, по его словам, рассматривается вопрос отключения РФ от международной системы SWIFT. Кулеба пояснил, что «на случай агрессии» рассматривается ограничение торговли, инвестиций и банковских операций, а также санкции в отношении суверенного долга России. При этом он признался, что полное содержание обсуждаемого пакета мер ему неизвестно.

Накануне лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно поддержали продление экономических санкций против Москвы. Ограничительные меры ЕС действуют более семи лет. Их вводили в 2014 году сроком на один год, но затем продлевали каждые полгода. В очередной раз продление санкций должно состояться в конце января.