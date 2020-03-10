https://static.news.ru/photo/464a4c64-62a2-11ea-99a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ослабление рубля поспособствует увеличению инфляции, сообщил NEWS.ru начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Он отметил, что цены нефть отскочили после провала, который произошёл накануне. Также восстанавливаются фьючерсы на американские индексы.

Российский рынок сегодня отыгрывает вчерашнюю распродажу. Снижение рынка акций проходит в унисон с падением рубля. Как правило из-за девальвации впоследствии рынки акций начинают догонять валюту, — пояснил аналитик.

По его словам, после волатильности в первые часы можно надеяться на некоторую стабилизацию.

Карпунин рассказал, что ослабление рубля приведёт к росту инфляции. При этом Центробанк вряд ли будет обсуждать снижение ключевой ставки на ближайшем заседании.

Так что ставки по кредитам и вкладам перестанут снижаться, как это было в последние кварталы, — уточнил он.

Аналитик добавил, что не ожидает ажиотажа вокруг покупки валюты со стороны россиян, отметив, что упреждающие действия ЦБ РФ по продаже валюты на открытом рынке могут оказать умеренную поддержку рублю.

Как писал NEWS.ru, ранее Карпунин сообщил, что падение мировой стоимости нефти произошло из-за неопределённости распада альянса ОПЕК+ и признаков объявления Саудовской Аравией «ценовой войны», однако паника быстро пройдёт.