Аналитик рассказал о вариантах оплаты газа Европой в России

За поставки газа из России европейские компании смогут расплачиваться через банки, которые не попали под санкции. Ещё один вариант — открытие дочернего предприятия, таким мнением поделился с РИА «Новости» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Самый простой вариант — это использование неподсанкционных российских банков, либо банков вне SDN-листа Минфина США, в которых потребители (европейские частные энергетические компании) открывают рублёвый и евро/долларовый счёт, переводят с евро/долларового счёта средства на рублёвый по внутреннему курсу банка и совершают транзакцию, — пояснил Гришунин.

Также он отметил, что европейские предприятия имеют возможность открыть свои дочерние предприятия в России, «на счет которых переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублёвый счёт средства, за которые приобретает газ».

Накануне решение об отказе от оплаты в рублях поставок голубого топлива приняли представители стран Большой семерки (G7), они призвали местные компании не принимать счета в российской валюте.

В Кремле в ответ на это заявили, что Россия не планирует заниматься благотворительностью, подача природного газа на бесплатной основе осуществляться в Европу не будет.

Президент России Владимир Путин дал распоряжение «Газпрому», о том, что расчёты за газ должны быть переведены в рубли с недружественными странами в срок до 31 марта.