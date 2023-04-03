Аналитик рассказал о последствиях сокращения ОПЕК+ добычи нефти Аналитик Юшков: сокращение ОПЕК+ добычи нефти приведет к всплеску роста цен на нее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неожиданное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ приведет к эмоциональной реакции рынка и всплеску роста цен на этот ресурс, заявил в беседе с Lenta.ru аналитик Игорь Юшков. При этом в дальнейшем эта мера приведет к удержанию цен на нефть на уровне $80 за баррель.

Так как раньше об этом не говорили, то сейчас мы увидим всплеск роста цен на нефть. Но это будет, скорее, эмоциональная реакция рынка. <...> А дальше эта мера будет не поднимать цены вверх, а просто удерживать их на том уровне, на котором они есть сейчас: около 80 долларов за баррель, — уверен Юшков.

Аналитик напомнил, что, когда осенью прошлого года ОПЕК+ приняла решение о сокращении квот, ее обвиняли в подыгрывании и попытке помочь России. На самом деле страны-участницы лишь хотят сохранить цены на нефть на нужном им уровне, уверен эксперт. Он подчеркнул, что на данный момент организация пытается компенсировать для рынка меры, которые толкают цены на нефть вниз.

Накануне стало известно о снижении объемов добычи нефти странами ОПЕК+. Саудовская Аравия будет добывать меньше на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч б/с, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на 144 тысячи б/с, Кувейт — на 128 тысяч б/с, Оман — на 40 тысяч б/с, Казахстан — на 78 тысяч б/с. Данная мера станет дополнением к сокращению добычи, согласованному в октябре 2022 года, она направлена на поддержание стабильности рынка.