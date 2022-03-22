Аналитик рассказал о факторах, влияющих сегодня на курс рубля к доллару

Курс доллара на открытии торгов МосБиржи во вторник, 22 марта, остался неизменным, если сравнивать с уровнем закрытия предыдущих торгов, и составил 104 рубля. Евро также находится на прежнем уровне в 114,6 рубля. Во вторник рубль может продолжить консолидироваться по отношению к доллару в значениях 100–105 в связи с тем, что представители ЕС объявили об отсутствии планов по введению новых санкций против России на этой неделе, рассказал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников в беседе с EАDaily.

Мы ожидаем, что в базовом сценарии пара доллар/рубль продолжит во вторник проторговывать диапазон 100−105 рубля, стремясь к его нижней границе на фоне заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Борреля о том, что на текущей неделе принятие новых санкций в адрес РФ не ожидается, — поясняет эксперт.

Однако Жильников полагает, что не исключено продолжение распродаж гособлигаций США, что может привести к росту доллара выше отметки 105 рублей.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что новой красной линией для курса рубля, который в последние недели стабилизировался в районе 105–120 рублей за доллар, можно считать данный диапазон. Однако он установился только на ближайшие дни, отметил эксперт.