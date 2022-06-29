Аналитик рассказал, как Россия будет продавать золото в условиях эмбарго Аналитик Вязовский: в условиях эмбарго Россия будет продавать золото через третьи руки

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В условиях эмбарго на золото со стороны США Россия начнёт продавать его через третьи руки, предположил вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский. В разговоре с Pravda.Ru он отметил, что металл будут реализовать через Объединённые Арабские Эмираты.

Турция, Израиль, Китай, Индия — потенциальные страны, куда можно спокойно поставлять российское золото, продавать через третьи руки, юридически очищать. При необходимости слитки можно даже перелить. Золото — это легкоплавкий металл. Его достаточно легко переливать, — рассказал Вязовский.

Он выразил уверенность в том, что золотодобытчики найдут способы экспортировать драгоценный металл.

Накануне США запретили ввоз в страну золота из России. Это решение не касается драгоценного металла, который находился за пределами страны до того, как постановление вступило в силу. Отмечается, что импорт российского золота в США запрещён не полностью: под рестрикции не подпадают случаи, предусмотренные законом, или партии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

По оценкам госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате запрета на драгоценный металл Россия лишится примерно $19 млрд. Он охарактеризовал потерю таких доходов как значительную.