Аналитик рассказал, как решение ФРГ может изменить энергетический рынок

В случае отказа Германии от российской нефти энергетический рынок перестроится, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков изданию Lenta.ru. Саудовская Аравия уже начала поставлять больше ресурсов в США, а Россия — в Индию, объяснил он.

Теоретически Германия может распылить нефть и уголь, потому что их перевозить легко — загрузил танкер нефти, и он пошёл на любые рынки. Германия будет в этом случае покупать эти объёмы нефти у ближневосточных производителей. <...> Но уже сейчас мы видим, что основные объёмы того, что у нас шло в США, переходят в другие страны, прежде всего в Индию. А вместо нас поставки в США увеличила Саудовская Аравия. Мы с Саудовской Аравией меняемся рынками сбыта — они закрывают нашу долю в США, а мы вместо них поставляем в Азию, — рассказал Юшков.

Он отметил, что ещё нет официальных санкций, но смена рынка неформально началась. Юшков отметил, что Германия официально не откажется от российской нефти, потому что в ответ Россия может ограничить поставки газа. Заменить его нечем, никто не увеличит добычу, а зависимость Европы от угля из России ещё сильнее, заявил аналитик.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Также готовятся условия для скорого отказа от российского газа, отметил он.