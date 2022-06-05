Аналитик рассказал, как разрушают сделку ОПЕК+ Аналитик ФНЭБ Юшков: для США сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти невыгодна

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Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков заявил, что участники сделки ОПЕК+ сохраняют приверженность договорённостям. Однако появление в СМИ информации о возможном исключении из сделки России, скорее всего, указывает на попытку разрушить сделку снаружи, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что сделка ОПЕК+, которая ограничивает добычу нефти её участниками, невыгодна в первую очередь США. Ограничения могут способствовать дальнейшему росту цен на бензин в стране и разгону инфляции. Подобное положение в экономике вызывает недовольство американцев и снижает шансы Байдена на следующих выборах, считает Юшков.

Внутри же ОПЕК+ мы пока видим довольно консолидированную позицию. Большинство стран-участников, особенно страны Ближнего Востока, и Саудовская Аравия, в частности, предпочитают сохранять нейтралитет в этом конфликте России и Запада, — подчеркнул он.

Юшков добавил, что нарушение договоренностей с Россией грозит разрушением самой сделки, и это в ОПЕК+ понимают.

Ранее стало известно, что некоторые члены ОПЕК готовы рассмотреть идею о приостановке участия России в сделке по добыче нефти, сообщил 31 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В издании отметили, что новые антироссийские санкции будут мешать России добывать больше нефти, что негативно скажется на участниках нефтяного картеля.