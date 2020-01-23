https://static.news.ru/photo/a4851180-3dc5-11ea-88b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты проанализировали, насколько повлияет инициатива выдавать материнский капитал уже на первого ребёнка на рынок жилья. По данным экономистов, выплата, хотя и поможет молодым семьям, мало повлияет на уровень цен на недвижимость.

Дело в том, что сумма выплаты в любом случае не будет полностью покрывать стоимость жилья, и не каждая семья сможет претендовать на ипотеку даже с учётом нововведения. Более того, реализация завершённых объектов уже превратилась в головную боль застройщиков, и маткапитал должен помочь стимулировать спрос.

В условиях снижения реальных доходов семей в последние несколько лет, далеко не во всех случаях помогают и льготные ипотечные программы. В большинстве регионов страны жилья построено и строится больше, чем у граждан имеется реальных возможностей его приобрести. В общем, рисков для рынка недвижимости особого от темы материнского капитала не будет, можно этого не опасаться, только плюсы, — пояснил NEWS.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По расчётам Пушкарёва, рост спроса на жильё из-за нововведений с маткапиталлом вряд ли превысит величину в 5-7% и к росту цен это не приведёт. На ситуацию в гораздо большей степени может повлиять переход отрасли с прежних механизмов долевого строительства на финансирование начального этапа стройки через эскроу-счета на кредитные деньги банка.

Ранее в рамках первого заседания нового правительства премьер Михаил Мишустин призвал кабмин в первую очередь сосредоточиться на выполнении задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. 15 января Владимир Путин объявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей. За второго и последующих — 616 617 рублей, писал NEWS.ru.