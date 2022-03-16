Аналитик рассказал, как купить криптовалюту

Купить криптовалюту можно через посредника, при этом она не легализована в России, сообщил член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков изданию АБН. Россиянин как физическое лицо купить криптовалюту не может, как и оплатить ей что-то, объяснил специалист.

Физическое лицо на законных основаниях не может купить криптовалюту либо осуществить при помощи нее платеж. Поэтому вся система купли-продажи на рынке криптовалюты находится в так называемой серой зоне. Происходит перевод установленной суммы в рублях, за которую внутри блокчейна, допустим биткоина, получает сумму в биткоинах. Юридически эти операции никак не связаны между собой, — сказал Поярков.

Ранее сообщалось, что после введения Западом санкций и ограничения Центробанком на оборот доллара и евро многие россияне для перевода денег за границу перешли на криптовалюту. На сегодняшний день есть возможность воспользоваться p2p-площадками, с помощью которых осуществляются переводы средств между физлицами.

Также стало известно, что американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, которые, как считается, связаны с гражданами России. Свои шаги торговая площадка объяснила действием санкций.