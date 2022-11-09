Аналитик рассказал, как изменятся курсы валют до конца года Аналитик Кульбака: колебания курсов валют составят не более 5–10% до конца года

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Изменения в курсе доллара и евро до конца года вряд ли будут сопровождаться резкими и неожиданными скачками, рассказал Lenta.ru финансовый аналитик Николай Кульбака. По его словам, колебание их курса будет не более 5–10% от текущего. При этом эксперт отметил, что пока тяжело давать прогнозы, так как стоимость валют будет зависеть от того, как дальше будет развиваться украинский конфликт и какие еще из-за этого санкции введет Запад против России.

Я не жду колебаний больше чем плюс-минус 5–10% от нынешнего курса. Больше я не жду. По крайней мере до конца года более сильные колебания вряд ли будут, — заявил Кульбака.

Аналитик уточнил, что на стоимость доллара влияет и то, что спрос на него падает, и то, что падает и экспорт российских товаров, что приток валюты в страну не увеличивается. Какой из этих факторов окажется сильнее и в итоге больше повлияет на курс, пока неизвестно, при этом пока ситуация остается равновесной, пояснил специалист.

Но если начнутся какие-то серьезные действия вокруг военного конфликта, то это будет способствовать колебаниям и прочим проблемам, — заключил Кульбака.

В Центробанке ранее разработали дополнительные процедуры установления официальных курсов зарубежных валют к рублю, сообщили представители регулятора. В рамках этих процедур предусмотрят использование дополнительных альтернативных источников информации. Под альтернативными источниками данных Центробанк подразумевает банковские отчетности и цифровые платформы внебиржевых торгов.