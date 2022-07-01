Аналитик рассказал, что значит падение акций «Газпрома» для других компаний Аналитик Антонов: падение акций «Газпрома» повысит привлекательность других компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение акций «Газпрома» повысит привлекательность других российских компаний, сообщил инвестиционный аналитик Алексей Антонов EADaily. В первую очередь это касается бумаг «Роснефти» и Сбербанка, отметил он.

Прежде всего, интересна «Роснефть», которая не только фундаментально недооценена в разы, но и выплатит финальные дивиденды за прошлый год. Дивидендная доходность акций «Роснефти» составляет около 6,5%. Вчера бумага опустилась на 5,7%, сегодня ждем её отскока, — сказал Антонов.

Сбербанк, по его мнению, продолжает оставаться спекулятивно интересным.

Накануне акции «Газпрома» на МосБирже упали почти на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Как уточнил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, приоритетами компании в настоящее время являются реализация инвестиционной программы и подготовка к предстоящей зиме.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович не исключил, что в нынешних реалиях многие компании откажутся от дивидендов. Дальнейшая ситуация с акциями «Газпрома» будет зависеть от поставок газа в Европу, отметил специалист.